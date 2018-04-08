Украина получит от МВФ меньше, чем рассчитывала

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Правительство Украины получит от Международного валютного фонда в 2018 году меньше денег, чем планировалось. Об этом сообщает Министерство экономического развития.

В министерстве отметили, что намерены получить в этом году лишь 1,5 миллиарда долларов.

Отметим, что согласно предыдущему прогнозу МЭРТ, Украина планировала получить от Фонда 3,5 миллиарда долларов.

Министерство также запланировало поступления от МВФ в 2019-2021 годах.

В 2019 году, согласно прогнозам МЭРТ, от МВФ удастся получить 2 млрд долларов (предыдущий прогноз — 3,4 млрд), в 2020 — 1,5 млрд долларов (предыдущий прогноз — 3,3 млрд), а в 2021 — лишь 1 млрд долларов.

Читайте также: Почему МВФ изменил свое мнение об Украине?

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.