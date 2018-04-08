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    Украина получит от МВФ меньше, чем рассчитывала

    (обновлено: )29750
    В министерстве отметили, что намерены получить в этом году лишь 1,5 миллиарда долларов. Отметим, что согласно предыдущему прогнозу МЭРТ, Украина планировала получить от Фонда 3,5 миллиарда долларов.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Правительство Украины получит от Международного валютного фонда в 2018 году меньше денег, чем планировалось. Об этом сообщает Министерство экономического развития.

    В министерстве отметили, что намерены получить в этом году лишь 1,5 миллиарда долларов.

    Отметим, что согласно предыдущему прогнозу МЭРТ, Украина планировала получить от Фонда 3,5 миллиарда долларов.

    Министерство также запланировало поступления от МВФ в 2019-2021 годах.

    В 2019 году, согласно прогнозам МЭРТ, от МВФ удастся получить 2 млрд долларов (предыдущий прогноз — 3,4 млрд), в 2020 — 1,5 млрд долларов (предыдущий прогноз — 3,3 млрд), а в 2021 — лишь 1 млрд долларов.

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    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.

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