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    Порошенко раскрыл детали переговоров с МВФ

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (631)

    (обновлено: )26414
    По словам президента Украины, на переговорах с Международным валютным фондом обсуждается вопрос обоснования необходимости введения налога на выведенный капитал.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) будет настаивать на необходимости введения налога на выведенный капитал.

    "По моему поручению сейчас на переговорах с МВФ обсудим и вопрос обоснования необходимости введения налога на выведенный капитал… Подчеркиваю, мы сможем убедить наших партнеров", — сказал Порошенко, выступая на расширенном правительственном совещании в Виннице.

    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН
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    По его словам, Киев предоставит МВФ финансовое обоснование, а также риски потерь ресурсов, компенсации при бюджетном планировании. "Представьте, насколько упрощается учет для предпринимателей: то что ты вывел, обложи налогом, а то, что ты реинвестируешь в производство – ноль налогообложения",- отметил президент.

    Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.

    Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в среду, что если власти Украины прислушаются к требованиям фонда и повысят цены на газ, "народ поднимется и сметет власть".

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    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.

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