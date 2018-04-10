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    Экономика

    Всемирный банк заявил о важности для Украины сотрудничества с МВФ

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (633)

    (обновлено: )4101
    Представител ВБ сообщил, что в организации обсуждали фискальные нужды, которые есть у Украины на этот и следующий год, и для того, чтобы удовлетворить эти финансовые нужды, необходимо продолжать сотрудничество с МВФ.
    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Украине важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в ближайшие два года, заявил во вторник ведущий экономист и руководитель программы по Беларуссии, Молдавии и Украине Фарук Кхан.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Киев при этой власти не увидит денег от МВФ

    Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.

    "Мы обсуждали фискальные нужды, которые есть у Украины на этот и следующий год, для того, чтобы удовлетворить эти финансовые нужды, необходимо продолжать сотрудничество с МВФ и другими многосторонними кредиторами. Мы считаем, что программа МВФ важна в этом году и будет важной в следующем году", — сказал Кхан на пресс-конференции.

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    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.

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