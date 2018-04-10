Всемирный банк заявил о важности для Украины сотрудничества с МВФ

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Украине важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в ближайшие два года, заявил во вторник ведущий экономист и руководитель программы по Беларуссии, Молдавии и Украине Фарук Кхан.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.

"Мы обсуждали фискальные нужды, которые есть у Украины на этот и следующий год, для того, чтобы удовлетворить эти финансовые нужды, необходимо продолжать сотрудничество с МВФ и другими многосторонними кредиторами. Мы считаем, что программа МВФ важна в этом году и будет важной в следующем году", — сказал Кхан на пресс-конференции.

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Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.