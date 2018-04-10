наверх
10.04.201819:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.03- 0.04
  • EUR31.84- 0.12
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Украина провалила программу сотрудничества с МВФ – Скаршевский

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (634)

    (обновлено: )18130
    По мнению экономиста Виктора Скаршевского, очередной кредитный транш МВФ не критичен для Украины, однако основные проблемы в экономике начнутся в следующем году.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Правительство Украины получит от Международного валютного фонда в 2018 году меньше денег, чем планировалось. По данным Минэкономики, речь идет о 1,5 миллиарда долларов. Согласно предыдущему прогнозу МЭРТ, Украина планировала получить от Фонда 3,5 миллиарда долларов.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Киев при этой власти не увидит денег от МВФ

    Министерство также запланировало поступления от МВФ в 2019-2021 годах. В 2019 году, согласно прогнозам МЭРТ, от МВФ удастся получить 2 млрд долларов (предыдущий прогноз — 3,4 млрд), в 2020 — 1,5 млрд долларов (предыдущий прогноз — 3,3 млрд), а в 2021 — лишь 1 млрд долларов.

    Экономист Виктор Скаршевский назвал основные тезисы сотрудничества Украины и МВФ, отметив, что программу партнерства официальный Киев провалил.

    "Украина провалила текущую программу сотрудничества с МВФ. Получила только лишь половину предусмотренных средств из $17,5 млрд. Может быть это и к лучшему, иначе бы внешний государственный долг Украины был бы сейчас не $49 млрд, а на $8 млрд больше. Тезис второй: МВФ просто рефинансирует свои долги. За последние 2 года Украина получила от МВФ ровно столько кредитов, сколько Украина выплатила обратно МВФ — получила $2 млрд и $2 млрд отдала в 2016-2017 годах", — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

    Скаршевский напомнил, что в этом году Украина должна выплатить МВФ $2,5 млрд.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Кстати Украина в 2018 году уже выплатила МВФу $630 млн, включая $90 млн процентов. Причем это выплата кредитов, взятых уже нынешней властью в 2014 году. Необходимо выплатить в 2018 году $2,5 млрд, столько же и ожидают получить. Повторяется ситуация последних двух лет", — уточнил экономист.

    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН
    МВФ призвал Украину к регулированию цен на газ: последствия

    Эксперт считает, что во взаимодействии Киева с МВФ больше политики, чем экономики, так как Фонд принимает решения о выдаче кредитов, скорее, по политическим соображениям.

    "Например, МВФ предоставил Украине последний транш в апреле 2017 года в размере $1 млрд, несмотря на то, что Украина выполнила всего 3 структурных маяка из 11, и то не полностью. Но МВФ сказал, мы видим слабый, но прогресс, получите $1 млрд кредитного транша. На данный момент из 19 структурных маяков выполнено около 8-ми. Примет, например Верховная Рада закон об антикоррупционном суде, даже на условиях Порошенко, МВФ скажет, или же Кабмин решение о пусть даже о незначительном и постепенном повышении тарифов на природный газ для населения — МВФ, как и в прошлом году скажет: "Мы видим прогресс, получите очередной, то бишь, последний кредитный транш в рамках действующей программы", — привел пример Скаршевский.

    Читайте также: Почему МВФ изменил свое мнение об Украине?

    В таком случае, как подчеркнул экономист, правительство попиарится на очередном кредитном транше, как показателе успешности реформ. По мнению власти, чем больше долг — тем успешнее реформы.

    Скриншот с сайта Facebook

    Президент Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард
    @poroshenko
    Эксперт: Новая программа с МВФ - единственный выход для Украины
    "Тезис четвертый: очередной кредитный от МВФ не критичен. В 2018 году, кредит от МВФ для украинской экономики не является чем-то критичным. Золотовалютных резервов Нацбанка достаточно, тем более что позитивная внешнеэкономическая конъюнктура и краткосрочный приток спекулятивного капитала, позволяет их пополнять", — акцентировал эксперт.

    По оценкам Скаршевского, если не будет кредитного транша МВФ, а также связанного с ним финансирования от Мирового банка и Евросоюза, то золотовалютные резервы Украины уменьшаться на конец года до $14-15 млрд, но это некритично. При этом с сентября возобновятся девальвационные процессы и будет ухудшаться внешнеэкономическая конъюнктура со второй половины этого года. 

    "Но 2018 год украинская экономика кое-как переживет. Тезис пятый: основные проблемы в украинской экономике начнутся в 2019 году. Две избирательных компании, отсутствие внешнего финансирования и иностранных инвестиций на фоне максимальных выплат по внешнему долгу и возможного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры", — подытожил экономист.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Подтопление в Вилково
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Флаг Сирии
    Сирия: скандал с химоружием и риск столкновения РФ и США
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП