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    Нацбанк опустил курс доллара до уровня октября 2017 года

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    Курс национальной валюты по отношению к доллару вернулся на уровень середины октября 2017 года. Всего за неделю НБУ понизил официальный курс доллара на 2 гривны.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Национальным банком Украины на 15 февраля установлены официальные курс валют, которые продолжили свое снижение.

    Обновленные курсы обнародованы на официальном сайте НБУ.

    Курс доллара снизился до 26,65 грн/долл.

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    Курс евро откатился ниже 33 грн/евро — до 32,91 грн/евро.

    Российский рубль удерживает позицию 4,62 грн/10 руб.

    Ранее заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что действие временных неблагоприятных факторов на курс гривны в начале года обычно нивелируется в течение остального года.

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