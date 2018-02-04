Большая тайна НБУ: он не заинтересован в укреплении гривны

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Нацбанк объявил второй большой выкуп валюты. На первом аукционе чиновники выкупили 30 млн долларов. И потом сразу заявили о готовности приобрести еще 100 млн долларов. В ходе первого аукциона центробанк приобрел все заявленные доллары. При этом заявок на него поступило значительно больше — на 105,5 млн долларов.

Почему Нацбанку понадобилось назначать на один день сразу два аукциона по выкупу валюты, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в банковской сфере Павел Крапивин.

Чем бы вы объяснили действия НБУ?

— Дело в том, что здесь может быть три аргумента, почему это произошло. Первый — это тестирование рынка, с одной стороны, с другой стороны, показать некие индикаторы рынка. Реально была только одна заявка, которая была подана по курсу на три копейки дешевле существующего на тот момент курса межбанка, нижнего, причем, курса межбанка — 28,85, она прошла по 28,82 с хвостиком и таким образом НБУ четко обозначил всем участникам, что он не собирается скупать данные суммы по любой цене, о чем говорила, собственно, небольшая сумма заявки 30 миллионов долларов. Рынок тут же отреагировал на этот индикатор понижением котировок на 3-4 копейки. Соответственно, выход на покупку уже ста миллионов долларов происходил потому, что рынок опустился фактически на пять копеек благодаря первому аукциону. Таким образом, основную сумму НБУ планирует взять дешевле даже, чем 28,82, которая была на утро ниже рынка на три копейки.

Такие аукционы помогают укрепить гривну?

— В первую очередь, НБУ продемонстрировал свое отношение к тому уровню курса, который сложился в последнее время, когда курс перевалил за отметку 28. Однозначно, НБУ показывал, что его эти данные не устраивают и он выходил с интервенциями по продаже. НБУ не выходил на покупку с августа 2017 года, и таким образом он показал, что его вполне устраивает тот курс, который есть сейчас и в дальнейшем его понижении он не заинтересован. То есть это та сумма, по которой он готов пополнять собственные резервы, постепенно накапливая ликвидность для погашения, в том числе внешних долгов, выполнения требований по объему золотовалютных резервов. И получилось, что он как бы сделал два движения. Первое — это уменьшив остатки на своих счетах в гривне банк, сократил их ликвидность путем повышения учетной ставки и повышения ставок по облигациям госзайма, больше пяти миллиардов гривен он собрал на первичное размещение краткосрочных, среднесрочных облигаций. И второе — он показал, что дальше в укреплении гривны он не заинтересован. Таким образом НБУ использовал два инструмента управления и гривневой ликвидностью, и курсом при объявлении аукциона по выкупу по лучшему курсу предложения. Таким образом, мы можем говорить, что на сегодня курс в районе 27,8 устраивает НБУ, он дальше будет придерживаться некого индикатива. Я думаю, дальше НБУ будет удерживать курс примерно в этом коридоре.

Что было бы, если бы НБУ не выкупал валюту?

— Я думаю, что здесь важен был сигнал рынку. Если бы он ее не выкупал, я думаю, что мы планомерно снижались бы, поскольку, как я сказал, гривневая ликвидность просела почти на пять с половиной миллиарда гривен. И я думаю, что мы бы уже сегодня к концу дня увидели курс в районе 27,72-27,74.

В каких случая регулятор выходит с интервенциями?

— Интервенции предполагают сглаживание тех ситуативных скачков по синусоиде курса, которые происходят на рынке. Рынок у нас достаточно не емкий, поэтому колебания даже в 150-200 миллионов долларов на покупку и на продажу способны достаточно сильно корректировать курс. В этом случае НБУ выходит для сглаживания таких скачков либо с интервенцией на продажу валюты, либо на покупку, поскольку бесконечно сдерживать доллар за счет золотовалютных резервов он не может, поэтому он балансирует между достаточным объемом золотовалютных резервов и относительной устойчивостью, стабильностью гривны. Вот это и есть задача НБУ на сегодня.

Есть статистика по количеству валюты, которую регулятор самостоятельно купил в 2017 году, и сколько НБУ продал?

— Я, честно говоря, по памяти не скажу, сколько. Он скупал где-то с апреля до конца августа, дальше с сентября пошли продажи валюты. Насколько я помню, что ему удалось пополнить золотовалютный резерв на сумму более двух миллиардов долларов за период с апреля до конца августа. Но постепенно за осенний, начало зимнего периода он использовал все, что он купил и даже несколько больше.

Ваш прогноз по курсу доллара и евро на ближайший месяц?

— Давайте говорить по доллару, потому что на евро все-таки больше влияют глобальные мировые факторы, на которые мы влиять не можем. Евро будет относительно стабильно, может быть, немножко укрепится. Относительно доллар-гривна, тут есть еще такой фактор как ожидание населения, которое на сегодня отражает курс межбанка. Как правило, это происходит тогда, когда доллар не укрепляется, гривна тяготится к укреплению. Я думаю, что мы увидим в ближайшие пару недель укрепление гривны еще копеек на 10-15. Что будет дальше, будем смотреть уже на политику НБУ. Все-таки повышение учетной ставки, которое произошло на прошлой неделе, должно несколько укрепить гривну по отношению к доллару. Поэтому, я думаю, что говорить о прогнозах, что конец февраля у нас обычно исторически — это пик годового курса, я думаю, что в этом году нет, потому что мы пик уже прошли.

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