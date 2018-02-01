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01.02.201810:35
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    Нацбанк значительно укрепил курс гривны

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    Курс гривны летит в пропасть (68)

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    Официальные курсы валют установлены на четверг на следующем уровне: доллар — 27,84 грн, евро — 34,68 грн и и 10 рублей — 4,96 грн. Гривна укрепилась по отношению к доллару, евро и рублю.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 1 февраля, укрепил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

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    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 27,84 грн (-17 копеек), евро — 34,68 грн (-11 копеек) и 10 рублей — 4,96 грн (-2 копейки).

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    Напомним, официальные курсы валют 31 января были такими: доллар — 28,01 грн, евро — 34,79 грн и 10 рублей — 4,98 грн.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. 

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