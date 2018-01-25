Председатель совета НБУ о падении гривны: все традиционно

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина.

Председатель совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что фундаментальных факторов для девальвации гривны в настоящее время нет.

"Сразу хочу успокоить, что никакой угрозы национальной денежной единицы нет, ситуация находится под контролем НБУ. Фундаментальных факторов для девальвации гривны в настоящее время нет. Однако, если проанализировать динамику обменного курса гривны к доллару США в течение последних лет, то текущая ситуация на валютном рынке Украины выдается традиционной, ведь прослеживается четкая сезонность курсовой динамики с пиками обесценивания гривны в январе-феврале", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Данилишина, влияние сезонных факторов прежде всего касается сужения предложения иностранной валюты на внутреннем рынке из-за низких объемов поступления иностранной валюты экспортеров в Украине, в том числе из-за того, что они предпочитают хранить свои средства в иностранной валюте за рубежом. В результате в декабре-январе наблюдалось оживление спроса на безналичную иностранную валюту.

Как сообщалось ранее, украинскую гривну признали самой недооцененной валютой по "индексу Биг-Мака".