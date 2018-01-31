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31.01.201811:58
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    Нацбанк существенно укрепил гривну

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    Курс гривны летит в пропасть (67)

    (обновлено: )130124
    Официальные курсы валют установлены на среду на следующем уровне: доллар — 28,01 грн, евро — 34,79 грн и и 10 рублей — 4,98 грн. Гривна укрепилась по отношению к доллару, евро и рублю.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 31 января, укрепил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

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    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 28,01 грн (-24 копейки), евро — 34,79 грн (-18 копеек) и 10 рублей — 4,98 грн (-4 копейки).

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    Напомним, официальные курсы валют 30 января были такими: доллар — 28,25 грн, евро — 34,97 грн и 10 рублей — 5,02 грн.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. 

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