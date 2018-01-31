Неспособность Украины выплатить долги ударит по гривне - эксперт

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Украина выполнит все условия для получения транша МВФ к маю. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе. Он добавил, что сейчас основные условия для получения транша — принятие закона об Антикоррупционном суде и назначение главы НБУ.

Насколько критична для Украины отсрочка в выделении средств, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил экономический эксперт Максим Праздников.

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"В этом году у нас на кону более шести миллиардов выплат. И это — критичная сумма. То есть если мы не получим эти деньги, то это может отразится, в том числе и на курсе, в том числе и на прямых иностранных инвестициях. Их и так немного, давайте называть вещи своими именами, но отсутствие сотрудничества с МВФ – это будет негативный сигнал для других финансовых институций, в первую очередь, и, конечно же, для частных инвесторов", — заявил Праздников.

Ранее экономический эксперт Сергей Фурса заявил, что разрыв с МВФ отрежет Украину от внешних инвестиций.