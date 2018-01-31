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    Экономика

    Неспособность Украины выплатить долги ударит по гривне - эксперт

    Тема:

    Украина клянчит новый транш у МВФ (555)

    (обновлено: )37030
    Экономический эксперт Максим Праздников в эфире "ГС" заявил, что отсутствие сотрудничества с МВФ – это негативный сигнал для других международных финансовых институций и частных инвесторов.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Украина выполнит все условия для получения транша МВФ к маю. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе. Он добавил, что сейчас основные условия для получения транша — принятие закона об Антикоррупционном суде и назначение главы НБУ.

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    УНИАН
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    Насколько критична для Украины отсрочка в выделении средств, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил экономический эксперт Максим Праздников.

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    "В этом году у нас на кону более шести миллиардов выплат. И это — критичная сумма. То есть если мы не получим эти деньги, то это может отразится, в том числе и на курсе, в том числе и на прямых иностранных инвестициях. Их и так немного, давайте называть вещи своими именами, но отсутствие сотрудничества с МВФ – это будет негативный сигнал для других финансовых институций, в первую очередь, и, конечно же, для частных инвесторов", — заявил Праздников.

    Ранее экономический эксперт Сергей Фурса заявил, что разрыв с МВФ отрежет Украину от внешних инвестиций. 

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