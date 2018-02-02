Гройсман о курсе гривны: валюта колеблется, так будет всегда

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на валютном рынке не ожидается серьезный колебаний курса гривны.

Об этом заявил в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает УНИАН.

"У нас нет фиксированного курса. Больше спрос, меньше спрос — валюта колеблется, так будет всегда. Вы помните, я несколько недель тому назад сказал, что гривна стабилизируется, и гривна стабилизировалась, укрепилась. Я не ожидаю никаких серьезных колебаний. Экономика развивается, поэтому я считаю, что наше задание — только укреплять национальную валюту", — сказал премьер.

Как сообщалось ранее, эксперт Николай Ивченко считает, что в текущей ситуации, когда все страны пытаются сдержать усиление стоимости нацвалюты, как, например, США, Украине тоже не нужна сильная гривна.