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    Экономика

    Гройсман о курсе гривны: валюта колеблется, так будет всегда

    (обновлено: )52406
    По словам премьера, он не ожидает никаких серьезных колебаний на валютном рынке: "Экономика развивается, поэтому я считаю, что наше задание — только укреплять национальную валюту".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. 

    Эрик Найман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на валютном рынке не ожидается серьезный колебаний курса гривны.

    Об этом заявил в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает УНИАН.

    "У нас нет фиксированного курса. Больше спрос, меньше спрос — валюта колеблется, так будет всегда. Вы помните, я несколько недель тому назад сказал, что гривна стабилизируется, и гривна стабилизировалась, укрепилась. Я не ожидаю никаких серьезных колебаний. Экономика развивается, поэтому я считаю, что наше задание — только укреплять национальную валюту", — сказал премьер. 

    Как сообщалось ранее, эксперт Николай Ивченко считает, что в текущей ситуации, когда все страны пытаются сдержать усиление стоимости нацвалюты, как, например, США, Украине тоже не нужна сильная гривна.

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