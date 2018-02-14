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    В Нацбанке ответили, почему укрепилась гривна

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    Курс гривны летит в пропасть (78)

    (обновлено: )21502
    По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, динамика курса нацвалюты в предыдущие годы показывает, что действие временных неблагоприятных факторов в начале года обычно нивелируется в течение остального года.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Укрепление курса гривны на межбанковском валютном рынке объясняется отступлением сезонных факторов, заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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    "Укрепление курса гривны, наблюдаемое в последние недели, свидетельствует, что место неблагоприятных сезонных факторов, обусловивших в декабре-январе временное девальвационное давление на курс нацвалюты, уже заняли благоприятные факторы. Таким образом, предложение валюты на межбанковском рынке с января растет, тогда как спрос на нее снижается", — заявил замглавы Нацбанка.

    По словам Чурия, также сыграли роль поступления валюты от нерезидентов, участвующих в аукционах Министерства финансов по размещению гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

    "С начала года объем гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов возрос более чем в два раза — до 12 млрд грн с 5,1 млрд грн", — считает замглавы НБУ.

    Помимо этого, восстанавливается предложение валюты со стороны аграрных предприятий после ее сезонного снижения в январе, стабильными остаются поступления со стороны металлургических предприятий на фоне сохранение благоприятной внешней конъюнктуры для металлургической отрасли.

    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook
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    Чурий также отмечает, что на состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и увеличение предложения валюты со стороны клиентов на наличном сегменте валютного рынка со второй половины января в результате постепенного укрепления курса гривны.

    Он подчеркивает, что после перехода Украины на плавающий обменный курс в 2015 году сезонные изменения его динамики являются естественными для валютного рынка.

    "Динамика курса нацвалюты в предыдущие годы показывает, что действие временных неблагоприятных факторов в начале года обычно нивелируется в течение остального года, что мы уже имеем возможность наблюдать сейчас", — добавил Чурий.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины установил официальные курсы валют, существенно укрепив украинскую гривну.

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