В Нацбанке ответили, почему укрепилась гривна

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Укрепление курса гривны на межбанковском валютном рынке объясняется отступлением сезонных факторов, заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Укрепление курса гривны, наблюдаемое в последние недели, свидетельствует, что место неблагоприятных сезонных факторов, обусловивших в декабре-январе временное девальвационное давление на курс нацвалюты, уже заняли благоприятные факторы. Таким образом, предложение валюты на межбанковском рынке с января растет, тогда как спрос на нее снижается", — заявил замглавы Нацбанка.

По словам Чурия, также сыграли роль поступления валюты от нерезидентов, участвующих в аукционах Министерства финансов по размещению гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"С начала года объем гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов возрос более чем в два раза — до 12 млрд грн с 5,1 млрд грн", — считает замглавы НБУ.

Помимо этого, восстанавливается предложение валюты со стороны аграрных предприятий после ее сезонного снижения в январе, стабильными остаются поступления со стороны металлургических предприятий на фоне сохранение благоприятной внешней конъюнктуры для металлургической отрасли.

Чурий также отмечает, что на состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и увеличение предложения валюты со стороны клиентов на наличном сегменте валютного рынка со второй половины января в результате постепенного укрепления курса гривны.

Он подчеркивает, что после перехода Украины на плавающий обменный курс в 2015 году сезонные изменения его динамики являются естественными для валютного рынка.

"Динамика курса нацвалюты в предыдущие годы показывает, что действие временных неблагоприятных факторов в начале года обычно нивелируется в течение остального года, что мы уже имеем возможность наблюдать сейчас", — добавил Чурий.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины установил официальные курсы валют, существенно укрепив украинскую гривну.