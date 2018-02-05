Гривна начала неделю со снижения

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 5 февраля, ослабил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

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На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 27,89 грн, евро — 34,84 грн и 10 рублей — 4,98 грн.

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Напомним, официальные курсы валют 2 февраля были такими: доллар — 27,87 грн, евро — 34,72 грн и 10 рублей — 4,95 грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу.