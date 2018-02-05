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05.02.201811:07
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    Гривна начала неделю со снижения

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    Курс гривны летит в пропасть (72)

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    Официальные курсы валют на понедельник, 5 февраля, установлены на следующем уровне: доллар — 27,89 гривны, евро — 34,84 гривны и 10 рублей — 4,98 гривны.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 5 февраля, ослабил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

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    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 27,89 грн, евро — 34,84 грн и 10 рублей — 4,98 грн.

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    Напомним, официальные курсы валют 2 февраля были такими: доллар — 27,87 грн, евро — 34,72 грн и 10 рублей — 4,95 грн.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. 

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