Нацбанк укрепил гривну

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 6 февраля, укрепил курс гривны по сравнению с понедельником.

Читайте также: Что удержит гривну от очередного падения? Мнение эксперта

На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 27,74 грн, евро — 34,51 грн и 10 рублей — 4,90 грн.

Читайте также: НБУ, МВФ и другие факторы. Что ждет гривну в 2018 году?

Напомним, официальные курсы валют 5 февраля были такими: доллар — 27,89 грн, евро — 34,84 грн и 10 рублей — 4,98 грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу.