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    Нацбанк укрепил гривну

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    Курс гривны летит в пропасть (73)

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    Официальные курсы валют на вторник, 6 февраля, установлены на следующем уровне: доллар — 27,74 гривны, евро — 34,51 гривны и 10 рублей — 4,90 гривны.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 6 февраля, укрепил курс гривны по сравнению с понедельником.

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    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 27,74 грн, евро — 34,51 грн и 10 рублей — 4,90 грн.

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    Напомним, официальные курсы валют 5 февраля были такими: доллар — 27,89 грн, евро — 34,84 грн и 10 рублей — 4,98 грн.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. 

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