Нацбанк вернул курс гривны на уровень 27 грн/долл

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил на понедельник официальные курсы валют, существенно укрепив украинскую гривну.

Курс доллара составил 27,05 грн/долл.

Курс евро — 33,20 грн/евро.

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Курс российского рубля — 4,65 грн/10 руб.

Таким образом, после затяжного падения курса в начале 2018 года гривна по отношению к доллару и евро "отыграла" 5-7 процентов от своей стоимости.

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