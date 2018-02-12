наверх
12.02.201811:35
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Нацбанк вернул курс гривны на уровень 27 грн/долл

    (обновлено: )41511
    Официальные курс валют на начало текущей недели понижены. Национальный банк вернул курс гривны на позиции ноября 2017 года: доллар - по 27 гривен, евро - 33,20 грн.
    НБУ презентовал обновленные банкноты номиналом 500 грн
    УНИАН

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил на понедельник официальные курсы валют, существенно укрепив украинскую гривну.

    Курс доллара составил 27,05 грн/долл.

    Курс евро — 33,20 грн/евро.

    Читайте также: Стол № минус рыба, колбаса и далее по списку. Рацион украинцев

    Курс российского рубля — 4,65 грн/10 руб.

    Таким образом, после затяжного падения курса в начале 2018 года гривна по отношению к доллару и евро "отыграла" 5-7 процентов от своей стоимости.

    Читайте также: Как это понимать? Январские зарплаты чиновников

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ан-148 авиакатастрофа крушение
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере