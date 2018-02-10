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    "Всегда была и остается". Порошенко назвал главную проблему Украины

    (обновлено: )1235011
    По словам Петра Порошенко, Киев планирует работать с западными спецслужбами по возвращению в страну средств, незаконно вывезенных олигархами и чиновниками.
    Петр Порошенко в Австрии
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Главной проблемой Украины по-прежнему остается коррупция. Об этом в интервью австрийскому изданию Profil заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Молоточек судьи
    Из открытых источников
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    "Коррупция всегда была и остается главной проблемой Украины", — отметил глава государства. Он добавил, что именно по этой причине он призвал создать в 2018 году независимый Антикоррупционный суд.

    По словам Порошенко, Киев планирует работать с западными спецслужбами по возвращению в страну средств, незаконно вывезенных олигархами и чиновниками.

    Президент также упомянул об основных приоритетах страны. Он подчеркнул, что важнее всего для Киева — вступить в ряды НАТО и ЕС.

    Президент Украины Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который предусматривает отдельные гарантии безопасности для судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Раде в первом чтении. Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

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