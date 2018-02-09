Стали известны подробности о янтарном платье Марины Порошенко

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. После завершения Венского бала, на котором побывал президент Украины Петр Порошенко с супругой, много комментариев собрало уникальное платье первой леди — Марины Порошенко.

Наряд жены президента Украины выделялся большим количество полудрагоценных камней, которые пошли на отделку бального платья.

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ТСН выяснила, что дизайн платья был разработан специально для Марины Порошенко в ателье Виктории Гресь.

facebook.com/Алена Яхно Марина и Петр Порошенко

"Платье Марина Порошенко заказала три года назад на случай торжественных мероприятий. Платье пошито из шелковой органзы со шлейфом, откладной воротник, украшенный янтарем, хрусталем, сердоликом и пайетками. Все камни для платья дизайнер искала самостоятельно", — говорится на сайте новостной программы.

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Заказать такой же наряд, как у первой леди, невозможно: он изготовлен по заказу и под стиль Марины Порошенко.

Напомним, что после появления кадров президентской пары на Венском балу пользователя социальных сетей сравнили Петра и Марину Порошенко с "женой фараона и дирижером".