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    Общество

    Стали известны подробности о янтарном платье Марины Порошенко

    (обновлено: )99605
    Бальный наряд для первой леди Украины был пошит в ателье украинского дизайнера. При изготовлении платья использовались янтарь, хрусталь и сердолик.
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Страна.ua

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. После завершения Венского бала, на котором побывал президент Украины Петр Порошенко с супругой, много комментариев собрало уникальное платье первой леди — Марины Порошенко.

    Наряд жены президента Украины выделялся большим количество полудрагоценных камней, которые пошли на отделку бального платья.

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    ТСН выяснила, что дизайн платья был разработан специально для Марины Порошенко в ателье Виктории Гресь.

    facebook.com/Алена Яхно
    Марина и Петр Порошенко

    "Платье Марина Порошенко заказала три года назад на случай торжественных мероприятий. Платье пошито из шелковой органзы со шлейфом, откладной воротник, украшенный янтарем, хрусталем, сердоликом и пайетками. Все  камни для платья дизайнер искала самостоятельно", — говорится на сайте новостной программы.

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    Заказать такой же наряд, как у первой леди, невозможно: он изготовлен по заказу и под стиль Марины Порошенко.

    Напомним, что после появления кадров президентской пары на Венском балу пользователя социальных сетей сравнили Петра и Марину Порошенко с "женой фараона и дирижером".

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