У Порошенко озвучили повестку переговоров с Меркель

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе может провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, они могут обсудить дальнейшее участие Германии в урегулировании ситуации в Донбассе и вопрос миротворческой миссии ООН, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудят, конечно, и вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации в Донбассе, обсудят новые инициативы, которые заложены в немецком коалиционном соглашении, в частности, речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированном Донбассе", — цитирует Елисеева издание "Сегодня".

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.