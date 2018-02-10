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    У Порошенко озвучили повестку переговоров с Меркель

    (обновлено: )30115
    Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что в ходе переговоров обсудят новые инициативы, которые заложены в немецком коалиционном соглашении - развертывании миротворческой операции ООН на Донбассе.
    Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе может провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, они могут обсудить дальнейшее участие Германии в урегулировании ситуации в Донбассе и вопрос миротворческой миссии ООН, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

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    "Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудят, конечно, и вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации в Донбассе, обсудят новые инициативы, которые заложены в немецком коалиционном соглашении, в частности, речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированном Донбассе", — цитирует Елисеева издание "Сегодня".

    Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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