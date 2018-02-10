Хроника 9 февраля: секретный указ Порошенко, старт Олимпиады-2018

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В пятницу,9 февраля, стало известно, что в Одессе свирепствует опаснейший генотип кори, "Нафтогаз" может начать закупать российский газ в марте, в Украине ускорилась инфляция, Путин и Макрон обсудили мирное разрешение конфликта в Украине. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Южной Корее началась зимняя Олимпиада

В южнокорейском городе Пхенчхан стартовали XXIІI зимние Олимпийские игры. В параде наций на 35-тысячном стадионе столицы Игр-2018 приняли участие атлеты из 92 стран. Сборная Украины представлена 33 спортсменами в 9 из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

В Украине ускорился рост цен – Госстат

Инфляция в Украине в январе 2018 года составила 1,5% по сравнению с декабрем-2017, сообщила Государственная служба статистики. Как отметили в Госстате, в годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 14,1% с 12,6% за минувший год. На потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%. Наиболее всего (на 10,8% и 7,6%) подорожали овощи и фрукты.

В "Нафтогазе" сообщили о серьезном снижении цены российского газа

Благодаря решению Стокгольмского арбитража цена российского газа для Украины снизится от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров, заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Вместе с тем представитель Нафтогаза отмечает, что решение арбитража обязывает закупить по принципу "бери или плати" у Газпрома в 2018 году 4 млрд куб.м. газа, эти поставки могут начаться с марта.

Порошенко подписал указ о противодействии "информационной агрессии" России

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации". Указ вступает в силу со дня его опубликования. В чем состоит суть принятого решения, не сообщается.

Путин и Макрон обсудили мирное разрешение конфликта в Украине

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине с акцентом на необходимость полной реализации минских соглашений. Президент Франции заявил, что реализация минских соглашений "зашла в тупик" и подчеркнул необходимость конкретных мер по снятию напряженности и "облегчению страданий населения".

Венгрия заблокировала встречу министров обороны Украина-НАТО

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что Венгрия заблокировала проведение встречи министров обороны Украины и стран НАТО, которую планировалось провести на полях заседания глав минобороны стран НАТО на следующей неделе, из-за украинского закона об образовании. Встреча министров обороны стран-членов альянса состоится в Брюсселе 14 и 15 февраля.

На юге Украины свирепствует опаснейший генотип кори

В Одесской области, единственной в Украине, циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul). В других областях Украины циркулируют европейские образцы вируса D8. Только в Одесской области, кроме D8, обнаружили B3 (Kabul), который характеризуется высокой патогенностью и вирулентностью. Его агрессивность дает высокий уровень заболеваемости и летальности. Такие результаты лабораторно подтверждены в Копенгагене.

Cуд отказался передать дело об убийстве Бузины на рассмотрение присяжных

Шевченковский районный суд Киева отказался передать уголовное дело об убийстве журналиста Олеся Бузины на рассмотрение суда присяжных. О передаче дела присяжным просили адвокаты обвиняемых по делу Андрея Медведько и Дениса Полищука. Также суд перенес предварительное слушание дела на 22 февраля.

Беглый депутат Шепелев сильно избит при задержании под Киевом

Неподалеку от Киева задержан бывший народный депутат Александр Шепелев, при его задержании правоохранители применили силу. Шепелев, задержанный Службой безопасности Украины, заявил, что его похитили и два дня избивали неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры. По информации Генпрокуратуры, в отношении Шепелева Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве "по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений".

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