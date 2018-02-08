Курсы доллара и евро от НБУ опустились еще ниже

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальные курсы основных валют на 8 февраля, гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро.

На сайте НБУ сообщается, что курс доллара составил 27,11 грн/долл — это ниже предыдущего уровня на 35 копеек.

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Курс евро также снизился — до 33,46 грн/евро (минус 39 копеек).

Курс российского рубля установлен с незначительным уменьшением на уровне 4,76 грн/10 рублей.

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