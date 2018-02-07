Обвал фондового рынка США: что будет с курсом доллара

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Около пятисот самых богатых людей мира за день потеряли 114 миллиардов долларов, о чем свидетельствуют данные индекса BBI (Billionaires Index). Так, в понедельник, 6 февраля, во время торгов на Нью-Йоркской бирже основной промышленный индекс Dow Jones упал более чем на тысячу пунктов. Это самое сильное падение главного фондового индекса США за одни сутки со времен финансового кризиса 2008 года.

Одной из причин падения индексов на американском фондовом рынке называют опасение инвесторов, что в Соединенных Штатах Америки вырастет инфляция. Обвиняют даже президента Дональда Трампа в том, что слишком хвастался экономическим ростом.

Как обвал американского фондового рынка скажется на рынке украинском, что будет с курсом доллара и изменятся ли цены на нефть, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал финансовый аналитик Григорий Перерва.

Как все эти события могут отразиться на нас?

— Пока что явных таких последствий мы еще наблюдали, за исключением того, что индексы украинского фондового рынка также обвалились. Обвалились фактически на 100 пунктов, но учитывая, что фондового рынка в Украине как такового практически нет, в общем-то, это никто практически не почувствовал. Из более таких проблем, которые могут возникнуть в перспективе, это падение уже произошедшее и ожидаемое в дальнейшем падение цен на ресурсы, в том числе металл, медь, в общем-то, то, что мы в том числе экспортируем.

То, что мы экспортируем, может упасть сильно в цене?

— Да. Причем, вот тоже интересно, продуктов питания, скорее всего, это не коснется. Маловероятно, что коснется сельхозпродукции, но того, что связано с промышленным производством, — да.

Как может поменяться курс доллара?

— Вы знаете, пока что он не отреагировал. Мы даже наблюдали, что буквально вчера-позавчера курс доллара продолжал снижаться. И, в принципе, если, как ее называют, коррекция будет краткосрочной, то курс доллара в Украине существенно не будет меняться. Но если рынки будут продолжать падать, понятно, что доллар будет по сравнению с гривной будет расти.

А вообще он будет расти по сравнению с евро? Что обычно происходит с курсом вследствие таких обвалов?

— Стандартно существует практика, что когда происходят такие обвалы, то инвесторы выходят из всех рисковых операций, инвесторы стараются выйти из быстроликвидных активов и уйти преимущественно в доллар. То есть, доллар укрепляется. Соответственно, доллар растет. Остальная валюта по отношению к нему начинает ослабевать.

Коррекция — что имеется в виду? И что корректируется?

— Рынки несколько просели. Но перед этим они очень активно росли. То есть, считается, что рынок был перегрет, а такая новость могла вызвать опасения у инвесторов, таким образом, рынок отыграл часть вот этого бурного сверхроста обратно. Теперь снова начинается коррекция, то есть, частично то, что было в результате испуга, совсем ушло вниз, а частично начинает подниматься вверх, но уже более умеренным образом.

Что означает — рынок перегрет?

— Рынок перегрет — это означает, что рынок слишком активно, слишком бурно рос в последнее время. То есть, считается, что темпы роста были наиболее высокими за последние десять лет. Они были сопоставимы с тем, что были перед кризисом в США. То есть, активный бурный рост слишком резко вверх, и затем падение вниз.

Значит, есть опасения, что все это превратится в пузырь?

— Да. Более того, часть экспертов высказывалась о том, что они наблюдают пузырь на рынке ценных бумаг и ожидают, что его падение может быть и в дальнейшем. Рынок сразу так резко не падает. Он падает, потом немного поднимается вверх, а потом либо ситуация стабилизируется и начинается незначительный рост, либо продолжается дальнейшее падение. Вот сейчас мы в стадии, когда немножко это все стабилизировалось. Как пойдет дальше, то есть пойдет ли кривая вниз, пойдет ли кривая вверх — посмотрим.

Возможно ли вообще делать такие прогнозы? Стоит ли к осени ожидать начала нового глобального финансового кризиса?

— Да, я читал прогнозы Наймана, более того, скажу, что он на 2018-2019 годы достаточно давно прогнозировал кризис. Правда, при этом он пропустил кризис 2012-2013 года. Но вот на 2018-2019-й у него были достаточно негативные прогнозы. Они имеют право на жизнь точно так же, как прогнозы других, которые говорят, что нет, ничего страшного, рынок откорректируется, и дальше будет все хорошо. По крайней мере, прогнозы мировых организаций на этот год скорее позитивные, чем негативные.

Как это скажется на цене на нефть? И как это отразится на Украине? Если нефть станет дешевле, будет ли нам легче? И как падение индексов будет отражаться на цене на золото?

— По нефти. Нефть сейчас да, потеряла несколько процентных пунктов, 1 или 1,5 процентных пункта потеряно. В принципе, если рынки будут падать, цена на нефть будет падать, но для нас особого счастья не будет. Поскольку мы перед этим говорили, что, скорее всего, будет укрепляться доллар, и то, что нефть будет терять в цене, мы будем компенсировать ростом доллара к гривне. То есть, скорее всего, не ощутим от этого особых выгод. Что касается цены на золото, то обычно при укреплении доллара даже и золото начинает уходить в доллар. Вероятно, что цена на золото, скорее всего, будет тоже снижаться.

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Как на нас отразится выделение траншей? Продолжатся ли они? Выплаты Украины по своим долгам?

— По работе с Мировым банком, здесь в меньшей степени зависимость кризиса и вот этих колебаний. То есть, если мы будем выполнять требования, то нам будут дальше продолжать выделять транши. В этом есть свой плюс. А что касается выплат, то здесь есть одна проблема, если планировалось проведение реструктуризации, то сейчас это будет сделать сложнее, чем это можно было сделать полгода назад. Если же планировались выплаты, то, в принципе, если не будет ощутимого роста доллара, то они могут быть выплачены.

Что касается размещения евробондов Украиной?

— Размещение еврооблигаций при нестабильном падающем рынке — это проблема. Потому что, как минимум, нужно будет увеличивать ставку доходности. То есть, может быть придется откладывать выпуск еврооблигаций, такой ситуации я не исключаю.

Или платить по повышенным процентам?

— Да, что, скорее всего, будет худшим вариантом, и очевидно, его выберут только в том случае, если очень нужны будут деньги.

К слову, экономический эксперт Борис Кушнирук высказал мнение, что из-за обвала на фондовой бирже США заимствования для Украины подорожают.