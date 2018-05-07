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    Культура

    "Роскошная амазонка". Седокова показала стройное тело

    (обновлено: )46021
    Новая фотография, которую Анна Седокова выложила в соцсети, набрала более 66 тысяч "лайков". Среди комментариев - "Животик супер", "Красоточка", "Похожа на Бейонсе", "Роскошная амазонка".
    Певица Анна Седокова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в США, покоряет социальную сеть Instagram новой фотографией.

    На ней звезда позирует в золотистом купальнике на фоне скал.

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    Снимок уже набрал более 66 тысяч "лайков" и множество комментариев. В их числе: "Животик супер", "Красоточка", "Похожа на Бейонсе", "Роскошная амазонка".

    Анна Седокова/Instagram
    Анна Седокова

    Ранее Анна Седокова покорила подписчиков откровенным танцем на пилоне.

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