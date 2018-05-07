"Роскошная амазонка". Седокова показала стройное тело

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в США, покоряет социальную сеть Instagram новой фотографией.

На ней звезда позирует в золотистом купальнике на фоне скал.

Смотрите также: Идеальная американка с запахом Средиземного моря

Снимок уже набрал более 66 тысяч "лайков" и множество комментариев. В их числе: "Животик супер", "Красоточка", "Похожа на Бейонсе", "Роскошная амазонка".

Анна Седокова/Instagram Анна Седокова

Ранее Анна Седокова покорила подписчиков откровенным танцем на пилоне.