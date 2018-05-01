"Горячая". Украинская певица в купальнике восхитила сеть

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Популярная украинская певица и вокалистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева восхитила поклонников откровенным фото.

Снимок Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram. На кадре, сделанном на популярном курорте в Турции, певица позирует в черном купальнике.

@nadyadorofeeva Надя Дорофеева

Поклонники Дорофеевой оценили красивую внешность девушки, а также отметили ее шикарную фигуру. Всего за несколько часов фото набрало порядка 200 тысяч лайков и множество комментариев.

Ранее Дорофеева вызвала в сети массу вопросов смелым фото.