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    "Горячая". Украинская певица в купальнике восхитила сеть

    (обновлено: )17710
    Поклонники Дорофеевой оценили красивую внешность девушки, а также отметили ее шикарную фигуру. Всего за несколько часов фото набрало порядка 200 тысяч лайков.
    Надя Дорофеева
    @nadyadorofeeva

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Популярная украинская певица и вокалистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева восхитила поклонников откровенным фото.

    Снимок Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram. На кадре, сделанном на популярном курорте в Турции, певица позирует в черном купальнике.

    @nadyadorofeeva
    Надя Дорофеева

    Поклонники Дорофеевой оценили красивую внешность девушки, а также отметили ее шикарную фигуру. Всего за несколько часов фото набрало порядка 200 тысяч лайков и множество комментариев.

    Ранее Дорофеева вызвала в сети массу вопросов смелым фото.

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