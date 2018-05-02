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    Культура

    Известная украинская певица решила выйти замуж

    (обновлено: )60821
    Ассоль стала известна в Украине еще в детстве, когда в 8 лет дала свой сольный концерт. После этого она принимала участие во многих телеконкурсах талантов, снялась в новогоднем мюзикле и кинокартине "Тайны дворцовых переворотов".
    Певица Ассоль

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Ассоль (Екатерина Гуменюк) объявила, что решила замуж.

    Избранником Ассоль стал Артем Тараненко — молодой человек, с котором в последнее время она проводила много времени.

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    "ДА! Сегодня и всегда, без единых сомнений! Люблю! Навсегда!", — написала 23-летняя Екатерина в своем Instagram, опубликовав фото горячего поцелуя с Артемом.

    Фото instagram.com/assol_official
    Певица Ассоль и ее избранник

    Ассоль стала известна в Украине еще в детстве, когда в 8 лет дала свой сольный концерт. После этого она принимала участие во многих телеконкурсах талантов, снялась в новогоднем мюзикле и кинокартине "Тайны дворцовых переворотов".

    Отцом Екатерины является бывший народный депутат от Партии регионов Игорь Гуменюк, который ранее возглавлял в Донбассе крупную угольную компанию.

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    Ранее сообщалось, что знаменитая голливудская актриса Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж за сценариста, режиссера и продюсера Брэда Фальчука,

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