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    Анна Седокова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Анна Седокова
    Каникулы в Мексике. Сексапильная Седокова побаловала откровенными фото
    15:10 25.01.2018
    805
    Украинская поп-певица Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram откровенное фото, на котором она нежится на мексиканском пляже.
    Анна Седокова
    Экс-участница "ВИА Гры" удивила соцсети "настоящим лицом"
    13:20 05.01.2018
    1226
    Подписчики артистки положительно отреагировали на смешную фотографию и отметили, что даже в таком виде певица остается красоткой.
    Продюсер Потап. Архивное фото
    Сеть взбудоражил пикантный снимок Потапа с поп-звездой
    03:29 18.12.2017
    1826
    Потап поздравил Анну Седокову с днем рождения, разместив снимок, на котором певица поставила ногу на стену, а он пытается ее укусить. Сеть активно обсуждает фотографию.
    Анна Седокова в постели с другими девушками
    В постели втроем: украинская певица опубликовала пикантное фото с девушками
    11:57 14.12.2017
    1476
    На фото Анна Седокова позирует в постели в "правильной компании": с российскими телеведущими Машей Иваковой и Валерией Дергилевой.
    Анна Седокова
    Уроки соблазна. Известная певица провела откровенный мастер-класс 
    16:17 05.12.2017
    1874
    На видео украинская поп-певица Анна Седокова в черном купальнике проводит "мастер-класс" по уходу за кожей. Кадры уже набрали более 418 тысяч "лайков".
    Певица Анна Седокова. Архивное фото
    Известная певица полностью разделась
    07:59 04.12.2017
    18201
    Новая фотография Анны Седоковой бурно обсуждается ее поклонниками. Она набрала уже более 104 тысяч "лайков". "Когда утро прекрасно", - подписала снимок певица.
    Конфуз на сцене, или Как у Седоковой лопнуло платье. Видео
    Конфуз на сцене, или Как у Седоковой лопнуло платье 
    16:10 09.08.2017
    2262
    Экс-солистка группы "ВИА Гра", певица Анна Седокова едва не лишилась платья прямо перед многочисленной публикой - во время исполнения песни у нее "лопнул" замок на наряде. Инцидент произошел в Казани.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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