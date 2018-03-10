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Тег
Анна Седокова
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Каникулы в Мексике. Сексапильная Седокова побаловала откровенными фото
15:10 25.01.2018
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Украинская поп-певица Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram откровенное фото, на котором она нежится на мексиканском пляже.
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На видео украинская поп-певица Анна Седокова в черном купальнике проводит "мастер-класс" по уходу за кожей. Кадры уже набрали более 418 тысяч "лайков".
Известная певица полностью разделась
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Конфуз на сцене, или Как у Седоковой лопнуло платье
16:10 09.08.2017
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Экс-солистка группы "ВИА Гра", певица Анна Седокова едва не лишилась платья прямо перед многочисленной публикой - во время исполнения песни у нее "лопнул" замок на наряде. Инцидент произошел в Казани.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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