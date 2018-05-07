Идеальная американка с запахом Средиземного моря

Американская модель Ellie Di Virgilio родом из Италии. Несмотря на достаточно небольшой возраст девушка заслужила признание в мире моды благодаря титанической работе в спортзале. Постоянные занятия фитнесом позволили Элли Ди считаться идеалом женской фигуры в США.

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Красавицу называют женщиной Средиземноморья, с очень страстным взглядом и обольстительными формами. Судя по многочисленным комментариям поклонников на странице модели в Instagram, ею восхищаются во всем мире.

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