Знаменитая певица рассказал о ЧП на борту самолета: "Это был ад"

Фото instagram.com/serebro_official

КИЕВ, 29 апр - РИА Новости Украина. Солистка российской группы Serebro Ольга Серебрякина рассказала об аварийной посадке самолета, на котором она летела в Черногорию.

"Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета, и мы могли разбиться. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардеcсам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали", — написала Серебрякина в своем Instagram.

Известная исполнительница опубликовала посадочный талон на рейс из Домодедово в Тиват. По словам Серебрянкиной, при посадке в черногорском аэропорту пассажиров ожидали машины скорой помощи и пожарные. Она отметила, что участники группы находились в шоковом состоянии и с трудом могли настроиться на концерт.

"Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", — добавила певица.

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 28 Апр 2018 в 4:04 PDT

Слова Серебрякиной косвенно подтверждают данные портала Flightradar 24, согласно которым самолет, на котором группа летела из Москвы в Тиват, около часа кружил возле аэропорта перед посадкой.

Ранее сообщалось, что в России в подмосковном аэропорту "Жуковский", самолет Ил-38 успешно приземлился, несмотря на нераскрытую переднюю стойку шасси.