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    Знаменитая певица рассказал о ЧП на борту самолета: "Это был ад"

    (обновлено: )68302
    Солистка российской группы Serebro поделилась впечатлениями об аварийной посадке рейса Домодедово - Тиват. По словам исполнительницы, "на борту был ад — все рыдали, орали".
    Солистка группы Serebro Ольга Серебрякина
    Фото instagram.com/serebro_official

    КИЕВ, 29 апр - РИА Новости Украина. Солистка российской группы Serebro Ольга Серебрякина рассказала об аварийной посадке самолета, на котором она летела в Черногорию.

    Видео аварийной посадки Ил-38 в Жуковском
    Видел Рен ТВ
    Опубликовано видео аварийной посадки огромного лайнера в Подмосковье

    "Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета, и мы могли разбиться. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардеcсам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали", — написала Серебрякина в своем Instagram.

    Известная исполнительница опубликовала посадочный талон на рейс из Домодедово в Тиват. По словам Серебрянкиной, при посадке в черногорском аэропорту пассажиров ожидали машины скорой помощи и пожарные. Она отметила, что участники группы находились в шоковом состоянии и с трудом могли настроиться на концерт.

    "Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", — добавила певица.

    Слова Серебрякиной косвенно подтверждают данные портала Flightradar 24, согласно которым самолет, на котором группа летела из Москвы в Тиват, около часа кружил возле аэропорта перед посадкой.

    Ранее сообщалось, что в России в подмосковном аэропорту "Жуковский", самолет Ил-38 успешно приземлился, несмотря на нераскрытую переднюю стойку шасси.

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