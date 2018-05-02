Известная певица покорила сексуальным образом

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в США, поразила поклонников новой фотографией, набравшей более 75 тысяч "лайков".

Звезда процитировала французского писателя Виктора Гюго: "Даже самая темная ночь закончится, и взойдет солнце".

Смотрите также: Сногсшибательная блондинка из Техаса возбуждает сеть

Снимок, на котором певица с распущенными волосами и открытой спиной, вызвал множество комментариев. В их числе: "Сногшибательная", "Откуда столько в тебе сексуальности", "Красивая девушка", "Шикарный комбинезон".

Анна Седокова/Instagram Анна Седокова

Ранее Анна Седокова покорила подписчиков откровенным танцем на пилоне.