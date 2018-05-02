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    Культура

    Известная певица покорила сексуальным образом

    (обновлено: )60522
    Анна Седокова сопроводила новый снимок цитатой французского писателя Виктора Гюго: "Даже самая темная ночь закончится, и взойдет солнце". Фото набрало более 75 тысяч "лайков".
    Анна Седокова
    Анна Седокова/Instagram

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в США, поразила поклонников новой фотографией, набравшей более 75 тысяч "лайков".

    Звезда процитировала французского писателя Виктора Гюго: "Даже самая темная ночь закончится, и взойдет солнце".

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    Снимок, на котором певица с распущенными волосами и открытой спиной, вызвал множество комментариев. В их числе: "Сногшибательная", "Откуда столько в тебе сексуальности", "Красивая девушка", "Шикарный комбинезон".

    Анна Седокова/Instagram
    Анна Седокова

    Ранее Анна Седокова покорила подписчиков откровенным танцем на пилоне.

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