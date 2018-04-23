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    В России физрука будут судить за сексуальные отношения с учениками

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    Отмечается, что учитель физкультуры с апреля 2013 года по сентябрь 2015 года в подвале школы ноднократно вступал в половые сношения с юношами - учащимися.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении учителя физкультуры одной из школ, которого обвиняют в половых контактах с несовершеннолетними учениками, сообщает региональное СУСК.

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    По версии следствия, 48-летний мужчина, работая преподавателем физкультуры в одной из школ города Нарткала Урванского района, с апреля 2013 года по сентябрь 2015 года в подвале учебного заведения неоднократно вступал в половые сношения с юношами — учащимися школы.

    Мужчине предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 134 УК РФ ("Мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), ему грозит до шести лет лишения свободы.

    "Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Тернопольской области 16-летний подросток неестественным путем изнасиловал 8-летнего мальчика.

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