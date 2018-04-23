наверх
23.04.201809:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Культура

    Моргана Фримана обвинили в сексуальной связи с внучкой

    (обновлено: )472
    На судебном заседании адвокат обвиняемого заявила, что убитая "рассказала Дэвенпорту и другим, что ее дед состоял с ней в неподобающих сексуальных отношениях".
    Морган Фриман с внучкой
    @BET

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Актер Морган Фриман оказался вовлечен в сексуальный скандал. Об этом сообщает издание The New York Post.

    Артиста обвинили в сексуальной связи со своей внучкой, 33-летней Иденой Хайнс, погибшей в 2015 году от 25 ножевых ранений, которые, предположительно, нанес ее бойфренд Ламар Дэвенпорт.

    Наручники
    REUTERS Saul Martinez
    Отцы-насильники. В Украине эпидемия педофилии

    В ходе судебного заседания адвокат обвиняемого Бет Ангер заявила, что убитая "рассказала Дэвенпорту и другим, что ее дед состоял с ней в неподобающих сексуальных отношениях".

    Идена Хайнс не являлась кровной родственницей Фримена — актер удочерил ее мать Дину Адэйр — но они долгое время знали друг друга. По информации газеты, информация о предполагаемом романе Фримана и Хайнс появилась еще в 2009 году, и сплетники даже говорили о готовящемся браке. Они оба отрицали эти слухи, а внучка даже выпустила отдельное заявление, в котором заявляла, что "подобные истории не только являются ложью, но и болезненны для нее и ее семьи".

    Ранее Петр Порошенко подписал закон о защите детей от сексуальной эксплуатации.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Протоиерей Николай Данилевич
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Заседание СБ ООН
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Спикер парламента Армении Ара Баблоян (слева) в аэропорту Еревана
    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна