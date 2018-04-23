Моргана Фримана обвинили в сексуальной связи с внучкой

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Актер Морган Фриман оказался вовлечен в сексуальный скандал. Об этом сообщает издание The New York Post.

Артиста обвинили в сексуальной связи со своей внучкой, 33-летней Иденой Хайнс, погибшей в 2015 году от 25 ножевых ранений, которые, предположительно, нанес ее бойфренд Ламар Дэвенпорт.

В ходе судебного заседания адвокат обвиняемого Бет Ангер заявила, что убитая "рассказала Дэвенпорту и другим, что ее дед состоял с ней в неподобающих сексуальных отношениях".

Идена Хайнс не являлась кровной родственницей Фримена — актер удочерил ее мать Дину Адэйр — но они долгое время знали друг друга. По информации газеты, информация о предполагаемом романе Фримана и Хайнс появилась еще в 2009 году, и сплетники даже говорили о готовящемся браке. Они оба отрицали эти слухи, а внучка даже выпустила отдельное заявление, в котором заявляла, что "подобные истории не только являются ложью, но и болезненны для нее и ее семьи".

Ранее Петр Порошенко подписал закон о защите детей от сексуальной эксплуатации.