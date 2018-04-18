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    Культура

    "Такая горячая". Супермодель plus size блеснула сексуальным телом

    (обновлено: )48921
    Красотка продемонстрировала сексуальный снимок в белье, которое восхитило пользователей своей простотой и изящно подчеркивающим достоинства фигуры.
    Эшли Грэм
    instagram.com/theashleygraham/

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Американская супермодель формата "plus size" Эшли Грэм, которая является основательницей бренда купальников для девушек с аппетитными формами, презентовала сексуальное белье.

    @theashleygraham
    Эшли Грэм

    Эшли продемонстрировала один из наборов на собственном примере, опубликовав сексуальный снимок в своем Instagram-аккаунте.

    Поклонники засыпали девушку комплиментами.

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    "Такая горячая", — написал пользователь beingtrinathofficial.

    Ранее украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке. На черно-белой фотографии было только тело Логуновой, которая позировала в одних чулках.

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