"Такая горячая". Супермодель plus size блеснула сексуальным телом

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Американская супермодель формата "plus size" Эшли Грэм, которая является основательницей бренда купальников для девушек с аппетитными формами, презентовала сексуальное белье.

@theashleygraham Эшли Грэм

Эшли продемонстрировала один из наборов на собственном примере, опубликовав сексуальный снимок в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники засыпали девушку комплиментами.

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"Такая горячая", — написал пользователь beingtrinathofficial.

Ранее украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке. На черно-белой фотографии было только тело Логуновой, которая позировала в одних чулках.