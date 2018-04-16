"Хорошо, что в трусах". Украинская певица вызвала в сети массу вопросов смелым фото

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Участница популярной украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева озадачила поклонников очередной смелой фотографией. Девушка поделилась снимком в сети Instagram.
На фото звездная личность сидит на красном мяче с резиновыми шипами. Многих пользователей это озадачило вопросом, комфортно ли себя чувствует певица.
Смотрите также: Кендалл Дженнер: самая популярная модель мира радует откровенными фото
"Пошло как-то Надя; Попе не больно?; Хорошо что в трусах", — написали поклонники.
Ранее украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке. На черно-белой фотографии было только тело Логуновой, которая позировала в одних чулках.