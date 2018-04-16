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    Культура

    "Хорошо, что в трусах". Украинская певица вызвала в сети массу вопросов смелым фото

    (обновлено: )140425
    Многие поклонники возмутились смелым кадром певицы, однако большинство почитателей оценили фигуру девушки и сделали массу комплиментов ее ногам.
    Украинская певица Надя Дорофеева
    @nadyadorofeeva

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Участница популярной украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева озадачила поклонников очередной смелой фотографией. Девушка поделилась снимком в сети Instagram.

    @nadyadorofeeva
    Украинская певица Надя Дорофеева

    На фото звездная личность сидит на красном мяче с резиновыми шипами. Многих пользователей это озадачило вопросом, комфортно ли себя чувствует певица.

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    "Пошло как-то Надя; Попе не больно?; Хорошо что в трусах", — написали поклонники.

    Ранее украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке. На черно-белой фотографии было только тело Логуновой, которая позировала в одних чулках.

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