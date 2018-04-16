"Хорошо, что в трусах". Украинская певица вызвала в сети массу вопросов смелым фото

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Участница популярной украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева озадачила поклонников очередной смелой фотографией. Девушка поделилась снимком в сети Instagram.

@nadyadorofeeva Украинская певица Надя Дорофеева

На фото звездная личность сидит на красном мяче с резиновыми шипами. Многих пользователей это озадачило вопросом, комфортно ли себя чувствует певица.

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"Пошло как-то Надя; Попе не больно?; Хорошо что в трусах", — написали поклонники.

Ранее украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке. На черно-белой фотографии было только тело Логуновой, которая позировала в одних чулках.