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    Культура

    "Рианна отдыхает!". Каменских похвасталась аппетитными формами

    (обновлено: )49961
    Настя Каменских выложила новую порцию фото. Одни подписчики хвалили певицу за идеальную фигуру, другие - обрушились с критикой на нее, обвинив в пошлости.
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских разместила новые снимки, на которых она запечатлена в купальнике.

    Один из снимков набрал более 110 тысяч, а другой — более 150 тысяч "лайков".

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    Среди комментариев: "Идеальная фигура", "Ох, и шикарная же девчонка", "Рианна отдыхает!", "Точно поправилась", "Ужасно сексуально", "Ужасно пошло", "Чего Вам не хватает? Зачем это выставлять на показ!".

    Настя Каменских/Instagram
    Настя Каменских

    Ранее Настя Каменских удивила своих фанатов, радикально изменив имидж.

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