"Рианна отдыхает!". Каменских похвасталась аппетитными формами

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских разместила новые снимки, на которых она запечатлена в купальнике.

Один из снимков набрал более 110 тысяч, а другой — более 150 тысяч "лайков".

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Среди комментариев: "Идеальная фигура", "Ох, и шикарная же девчонка", "Рианна отдыхает!", "Точно поправилась", "Ужасно сексуально", "Ужасно пошло", "Чего Вам не хватает? Зачем это выставлять на показ!".

Настя Каменских/Instagram Настя Каменских

Ранее Настя Каменских удивила своих фанатов, радикально изменив имидж.