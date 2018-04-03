"Рианна отдыхает!". Каменских похвасталась аппетитными формами

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских разместила новые снимки, на которых она запечатлена в купальнике.
Один из снимков набрал более 110 тысяч, а другой — более 150 тысяч "лайков".
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Среди комментариев: "Идеальная фигура", "Ох, и шикарная же девчонка", "Рианна отдыхает!", "Точно поправилась", "Ужасно сексуально", "Ужасно пошло", "Чего Вам не хватает? Зачем это выставлять на показ!".
Настя Каменских
Ранее Настя Каменских удивила своих фанатов, радикально изменив имидж.