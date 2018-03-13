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    Культура

    Настя Каменских сменила имидж до неузнаваемости

    (обновлено: )97341
    Ради съемок в клипе на новую песню известная певица отказалась от фирменных кудряшек и облегающих нарядов. Каменских сделала короткую стрижку и надела платье-жакет.
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Настя Каменских удивила своих фанатов, радикально изменив имидж.

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    В своем Instagram звезды опубликовала фото платье-жакете и с короткой стрижкой. Настя предстала без фирменных кудряшек.

    Фото Instagram Насти Каменских
    Певица Настя Каменских сменила имидж

    В новом образе Каменских предстанет в своем новом клипе, съемки которого уже состоялись.

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    Ранее Настя шокировала фанатов неудачным фото в кафе. Многие из поклонников сочли ее лицо "постаревшим".

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