Настя Каменских сменила имидж до неузнаваемости

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Настя Каменских удивила своих фанатов, радикально изменив имидж.

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В своем Instagram звезды опубликовала фото платье-жакете и с короткой стрижкой. Настя предстала без фирменных кудряшек.

Фото Instagram Насти Каменских Певица Настя Каменских сменила имидж

В новом образе Каменских предстанет в своем новом клипе, съемки которого уже состоялись.

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Ранее Настя шокировала фанатов неудачным фото в кафе. Многие из поклонников сочли ее лицо "постаревшим".