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    Культура

    Каменских предстала в образе "дикой кошечки"

    (обновлено: )458
    На момент публикации новый снимок Насти Каменских набрал почти 90 тысяч "лайков". Одни похвалили певицу за красоту, другие - обвинили в плагиате, третьи - просто шутили.
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских активно выкладывает новые фотографии на своей странице в Instagram, за которой следят более 2,4 миллиона подписчиков.

    Подруга защитника Шахтера Анна Шокер
    instagram.com/anna_shoker
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    Снимок набрал почти 90 тысяч "лайков". Одни хвалят певицу за красоту, другие — обвиняют в плагиате, третьи — просто шутят.

    "Дикая кошечка", — пишет пользователь с ником olehhalitskyi.

    В свою очередь onlyyoudesign отмечает: "Валерий Леонтьев в молодости))".

    "Чем-то напоминает клип Katy Perry Roar", — считает lady_sweet_boss.

    "Ооо, Настя. А что это вы на коленях. Пропалываете что-то..?" — добавляет fuckvietnam2017.

    А romanenkov003 пишет: "Божественная. Ты такой красотой награждена и талантом".

    Настя Каменских/Instagram
    Настя Каменских

    Ранее Каменских взорвала интернет снимком в черном кружевном белье.

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