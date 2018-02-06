Каменских предстала в образе "дикой кошечки"

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских активно выкладывает новые фотографии на своей странице в Instagram, за которой следят более 2,4 миллиона подписчиков.

Снимок набрал почти 90 тысяч "лайков". Одни хвалят певицу за красоту, другие — обвиняют в плагиате, третьи — просто шутят.

"Дикая кошечка", — пишет пользователь с ником olehhalitskyi.

В свою очередь onlyyoudesign отмечает: "Валерий Леонтьев в молодости))".

"Чем-то напоминает клип Katy Perry Roar", — считает lady_sweet_boss.

"Ооо, Настя. А что это вы на коленях. Пропалываете что-то..?" — добавляет fuckvietnam2017.

А romanenkov003 пишет: "Божественная. Ты такой красотой награждена и талантом".

Настя Каменских/Instagram Настя Каменских

Ранее Каменских взорвала интернет снимком в черном кружевном белье.