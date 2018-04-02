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    Культура

    Каменских удивила провокационным фото

    (обновлено: )85713
    Известная украинская певица Настя Каменских заставила своих поклонников задуматься, опубликовав откровенное фото.
    Настя Каменских
    kamenskux

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру, удивила своих поклонников свежей фотографией.

    На одном из мероприятий Каменских стоит в розовой облегающей юбке. На фотографии поклонники рассмотрели небольшой животик певицы и предположили, что их кумир беременна.

    kamenskux
    Настя Каменских

    Ранее известный украинский артист, шоумен Андрей Данилко, который не одно десятилетие выступает под сценическим образом "Верка Сердючка", признался, что выступает в России. 

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