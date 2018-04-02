Каменских удивила провокационным фото

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру, удивила своих поклонников свежей фотографией.

На одном из мероприятий Каменских стоит в розовой облегающей юбке. На фотографии поклонники рассмотрели небольшой животик певицы и предположили, что их кумир беременна.

kamenskux Настя Каменских

Ранее известный украинский артист, шоумен Андрей Данилко, который не одно десятилетие выступает под сценическим образом "Верка Сердючка", признался, что выступает в России.