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    Полиция задержала вооруженных захватчиков заложников в Каменском

    (обновлено: )30821
    Нападавшие прикрывали лица масками, избили работников предприятия в Каменском Днепропетровской области и запретили им выходить из помещения, сообщила пресс-служба МВД.
    Полиция задержала вооруженных захватчиков заложников в Каменском
    МВД Украины в facebook

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Полиция провела задержание группы вооруженных мужчин, взявших в заложники работников предприятия в Каменском Днепропетровской области, сообщила в четверг пресс-служба МВД Украины.

    "Полиция провела операцию по освобождению заложников. Четырнадцатого февраля около 16.00 в полицию поступило сообщение о том, что на территорию промышленного предприятия в городе Каменское ворвались вооруженные мужчины. Нападавшие прикрывали лица масками, избили работников предприятия и запретили им выходить из помещения", — говорится в сообщении МВД.

    МВД Украины в facebook
    Полиция задержала вооруженных захватчиков заложников в Каменском

    Сообщается, что полицейские задержали злоумышленников и изъяли у них 7 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, один травматический пистолет, боеприпасы и 7 ножей. В ходе спецоперации никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что в Кривом Роге полиция задержала трех подозреваемых в похищении и убийстве 20-летнего мужчины.

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