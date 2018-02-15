КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Полиция провела задержание группы вооруженных мужчин, взявших в заложники работников предприятия в Каменском Днепропетровской области, сообщила в четверг пресс-служба МВД Украины.

"Полиция провела операцию по освобождению заложников. Четырнадцатого февраля около 16.00 в полицию поступило сообщение о том, что на территорию промышленного предприятия в городе Каменское ворвались вооруженные мужчины. Нападавшие прикрывали лица масками, избили работников предприятия и запретили им выходить из помещения", — говорится в сообщении МВД.

МВД Украины в facebook Полиция задержала вооруженных захватчиков заложников в Каменском

Сообщается, что полицейские задержали злоумышленников и изъяли у них 7 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, один травматический пистолет, боеприпасы и 7 ножей. В ходе спецоперации никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге полиция задержала трех подозреваемых в похищении и убийстве 20-летнего мужчины.