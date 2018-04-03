Лобода покорила соцсеть яркими образами

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Популярная украинская певица Светлана Лобода, улетевшая рожать второго ребенка в США, порадовала подписчиков в Instagram новыми фотографиями.

"Лучшие мировые дизайнеры помогают мне создавать "блестящие" образы для наших с вами встреч", — подписала она две фотографии.

Читайте также: Прекрасна в кино и в жизни. Знаменитой американской актрисе — 96 лет

Фото набрали десятки тысяч "лайков". В числе комментариев: "Почему вы такая красивая, у вас божественный голос, я люблю вас и всё", "Как всегда великолепна!", "Вы просто великолепны, как всегда, женственна и очаровательна".

Светлана Лобода/Instagram Светлана Лобода

Ранее певица показала в доме с большим бассейном в Лос-Анджелесе, из которого открывается роскошная панорама на город. Лобода должна родить второго ребенка уже в мае.

Рожать певица будет в элитной клинике, где рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр.