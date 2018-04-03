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    Культура

    Лобода покорила соцсеть яркими образами

    (обновлено: )281
    Новые фотографии набрали десятки тысяч "лайков". Среди комментариев - "Почему вы такая красивая, у вас божественный голос, я люблю вас и все", "Как всегда великолепна!".
    Светлана Лобода
    Светлана Лобода/Instagram

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Популярная украинская певица Светлана Лобода, улетевшая рожать второго ребенка в США, порадовала подписчиков в Instagram новыми фотографиями.

    "Лучшие мировые дизайнеры помогают мне создавать "блестящие" образы для наших с вами встреч", — подписала она две фотографии.

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    Фото набрали десятки тысяч "лайков". В числе комментариев: "Почему вы такая красивая, у вас божественный голос, я люблю вас и всё", "Как всегда великолепна!", "Вы просто великолепны, как всегда, женственна и очаровательна".

    Светлана Лобода/Instagram
    Светлана Лобода

    Ранее певица показала в доме с большим бассейном в Лос-Анджелесе, из которого открывается роскошная панорама на город. Лобода должна родить второго ребенка уже в мае.

    Рожать певица будет в элитной клинике, где рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр.

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