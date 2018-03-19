В зале игровых автоматов в Каменском взорвали гранату, есть пострадавшие

ГУНП в Днепропетровской области

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина Украина. Два человека пострадали при взрыве гранаты в зале игровых автоматов в Каменском Днепропетровской области Украины, сообщается в понедельник на сайте Нацполиции.

"В результате взрыва гранаты в зале игровых автоматов по улице Михаила Грушевского пострадали два человека", — говорится в сообщении.

ГУНП в Днепропетровской области В зале игровых автоматов в Каменском взорвали гранату

По данным полиции, в понедельник в помещение вошли двое неизвестных и начали требовать деньги. Один из них вытащил гранату и стал угрожать ею, работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из мужчин убежал, а другой бросил гранату, в результате взрыва пострадала 22-летняя посетительница и сам 52-летний "подрывник".

Личность одного злоумышленника установлена. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что взрыв, предположительно, гранаты произошел в подъезде многоэтажного дома в Оболонском районе Киева.