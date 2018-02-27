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    Культура

    Каменских шокировала фанатов неудачным фото

    (обновлено: )275343
    Внимание подписчиков привлекло лицо певицы, которое на фото, по их мнению, выглядит постаревшим. Многие в комментариях задают вопрос: "Что с лицом?". Некоторые пишут, что похудение пошло Насте не на пользу.
    Настя Каменских. Архивное фото
    instagram.com/kamenskux

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Известная певица Настя Каменских удивила фанатов последним фото, которое она опубликовала в своем Instagram.

    Звезда на снимке запечатлена в кафе, одетая в бежевые брюки и джемпер в тон. Образ звезды дополнили ботинки на шнуровке.

    Внимание подписчиков привлекло лицо певицы, которое на фото, по их мнению, выглядит постаревшим.

    Многие в комментариях задают вопрос: "Что с лицом?". Многие пишут, что похудение пошло Насте не на пользу.

    instagram.com/kamenskux
    Настя Каменских

    Ранее Каменских, начавшая сольную карьеру без Потапа, выложила в Instagram снимок из Майами (США), где она отдыхает. На фото поп-звезда запечатлена в сдельном купальнике.

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