Каменских шокировала фанатов неудачным фото

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Известная певица Настя Каменских удивила фанатов последним фото, которое она опубликовала в своем Instagram.

Звезда на снимке запечатлена в кафе, одетая в бежевые брюки и джемпер в тон. Образ звезды дополнили ботинки на шнуровке.

Внимание подписчиков привлекло лицо певицы, которое на фото, по их мнению, выглядит постаревшим.

Многие в комментариях задают вопрос: "Что с лицом?". Многие пишут, что похудение пошло Насте не на пользу.

instagram.com/kamenskux Настя Каменских

Ранее Каменских, начавшая сольную карьеру без Потапа, выложила в Instagram снимок из Майами (США), где она отдыхает. На фото поп-звезда запечатлена в сдельном купальнике.