наверх
08.02.201817:17
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Видео

    Настя Каменских сексуально станцевала тверк

    (обновлено: )103226
    Настя Каменских "зажгла" Instagram, опубликовав видео, как она танцует тверк. Короткий ролик с приглашением на кастинг за сутки собрал более 330 тысяч просмотров.
    Настя Каменских танцет тверк
    Фото instagram.com/kamenskux_daily

    КИЕВ, 8 фев - РИА Новости Украина. Знаменитая певица Настя Каменских тренирует новые навыки, чтобы в будущем поразить поклонников. В этот раз певица попробовала исполнить зажигательные и сексуальный танец тверк.

    Смотрите также: Милая красавица из Бразилии с идеальными формами

    Как и положено, Каменских, изогнувшись, активно двигала бедрами и ягодицами.

    Кадры Настя опубликовала в Instagram. Оказалось, что таким образом она хотела объявить кастинг для своего нового видео. Певица разыскивает "парней с неординарной внешностью, харизмой и ярким самовыражением в танце; - сексуальных девушек, знойных красоток с танцевальными навыками".

    Смотрите также: Возраст красоте не помеха. Plus size модель снялась в бикини вместе с мамой

    Ранее знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс показала, как нужно танцевать тверк. Свои движения она сопроводила комментариями.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыски в редакции "Вестей"
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    "Национальные дружины" в Киеве
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину