Настя Каменских сексуально станцевала тверк

Фото instagram.com/kamenskux_daily

КИЕВ, 8 фев - РИА Новости Украина. Знаменитая певица Настя Каменских тренирует новые навыки, чтобы в будущем поразить поклонников. В этот раз певица попробовала исполнить зажигательные и сексуальный танец тверк.

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Как и положено, Каменских, изогнувшись, активно двигала бедрами и ягодицами.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux_daily) Фев 6, 2018 в 7:15 PST

Кадры Настя опубликовала в Instagram. Оказалось, что таким образом она хотела объявить кастинг для своего нового видео. Певица разыскивает "парней с неординарной внешностью, харизмой и ярким самовыражением в танце; - сексуальных девушек, знойных красоток с танцевальными навыками".

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Ранее знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс показала, как нужно танцевать тверк. Свои движения она сопроводила комментариями.