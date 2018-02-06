Умер знаменитый американский актер

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Американский актер Джон Махони скончался в возрасте 77 лет, он умер в госпитале в Чикаго после экстренной госпитализации, сообщает Vulture.

Причина смерти не уточняется.

Джон Махони начал свою карьеру в 1977 году в театре, а с 1980 года начал сниматься в кино. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах "Скажи что-нибудь" и "Первобытный страх". Актер был дважды удостоен номинации на премию "Эмми" и еще дважды — на "Золотой глобус".

Смотрите также: "Ай-лю-лю потом". Лучшие персонажи и крылатые фразы из комедий Гайдая

Ранее скончался британский киноактер Саймон Шелтон Барнс, который был героем всем известного детского телевизионного сериала "Телепузики".