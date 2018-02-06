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    Умер знаменитый американский актер

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    Наибольшую популярность американскому актеру Джону Махони принесли роли в фильмах "Скажи что-нибудь" и "Первобытный страх". Он умер в возрасте 77 лет в Чикаго.
    Американский актер Джон Махони
    twitter.com/EdanClay

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Американский актер Джон Махони скончался в возрасте 77 лет, он умер в госпитале в Чикаго после экстренной госпитализации, сообщает Vulture.

    Причина смерти не уточняется.

    Джон Махони начал свою карьеру в 1977 году в театре, а с 1980 года начал сниматься в кино. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах "Скажи что-нибудь" и "Первобытный страх". Актер был дважды удостоен номинации на премию "Эмми" и еще дважды — на "Золотой глобус".

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    Ранее скончался британский киноактер Саймон Шелтон Барнс, который был героем всем известного детского телевизионного сериала "Телепузики".

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