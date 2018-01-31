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    Умер знаменитый израильский поэт и писатель

    (обновлено: )7401
    По данным СМИ, Хаим Гури, который был значимой фигурой в поколении отцов-основателей государства Израиль, умер в возрасте 94 лет. Его похоронят на иерусалимском кладбище Гар а-Менухот.
    Журналист, поэт, прозаик, режиссёр-документалист Хаим Гури. Архивное фото
    russian.rt.com

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Знаменитый израильский поэт, писатель и журналист Хаим Гури скончался в среду на 95 году жизни, пишет газета "Гаарец".

    Гури будет похоронен на иерусалимском кладбище Гар а-Менухот.

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    Хаим Гури был значимой фигурой в поколении отцов-основателей государства Израиль. Некоторые его самые известные поэмы, в особенности те, что были посвящены событиям арабо-израильской войны 1948 года и появлению государства, были переложены на музыку и стали любимыми израильскими песнями. Как журналист Гури прославился после освещения суда над нацистским преступником Адольфом Эйхманом.

    Гури является лауреатом престижных наград, в том числе литературной премии имени Бялика и государственной премии Израиля, которая присуждается правительством страны.

    Ранее умер израильский прозаик и поэт Аарон Аппельфельд, переживший Холокост. Он скончался в возрасте 85 лет.

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