Умер знаменитый израильский поэт и писатель

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Знаменитый израильский поэт, писатель и журналист Хаим Гури скончался в среду на 95 году жизни, пишет газета "Гаарец".

Гури будет похоронен на иерусалимском кладбище Гар а-Менухот.

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Хаим Гури был значимой фигурой в поколении отцов-основателей государства Израиль. Некоторые его самые известные поэмы, в особенности те, что были посвящены событиям арабо-израильской войны 1948 года и появлению государства, были переложены на музыку и стали любимыми израильскими песнями. Как журналист Гури прославился после освещения суда над нацистским преступником Адольфом Эйхманом.

Гури является лауреатом престижных наград, в том числе литературной премии имени Бялика и государственной премии Израиля, которая присуждается правительством страны.

Ранее умер израильский прозаик и поэт Аарон Аппельфельд, переживший Холокост. Он скончался в возрасте 85 лет.