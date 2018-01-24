В Кривом Роге водитель умер прямо в маршрутке

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Водитель скончался в маршрутном автобусе в Покровском районе Кривого Рога Днепропетровской области, сообщает в среду местное издание "Первый городской".

Он умер в понедельник, 22 января, на одной из станций технического обслуживания. Факт смерти подтвердили в местном отделе полиции.

"Около 21:00 сотрудники СТО обнаружили 49-летнего мужчину без признаков жизни. Он находился в своей машине", — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, водитель маршрутки №230 утром перед выездом жаловался на плохое самочувствие. Причины и обстоятельства смерти устанавливают правоохранители.

Накануне вечером в результате ДТП с участием маршрутного автобуса, которое произошло на проспекте Бажана в Киеве, пассажиры получили травмы. По данным очевидцев, водитель пытался оторваться от конкурента.