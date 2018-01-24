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    В Кривом Роге водитель умер прямо в маршрутке

    (обновлено: )23002
    Местное издание в среду сообщает, что водитель скончался в маршрутке в понедельник вечером. Утром того же дня он жаловался на плохое самочувствие. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.
    Маршрутный автобус в Кривом Роге, водитель которого умер прямо в ней
    1tv.kr.ua

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Водитель скончался в маршрутном автобусе в Покровском районе Кривого Рога Днепропетровской области, сообщает в среду местное издание "Первый городской".

    Он умер в понедельник, 22 января, на одной из станций технического обслуживания. Факт смерти подтвердили в местном отделе полиции.

    "Около 21:00 сотрудники СТО обнаружили 49-летнего мужчину без признаков жизни. Он находился в своей машине", — говорится в сообщении.

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    По предварительным данным, водитель маршрутки №230 утром перед выездом жаловался на плохое самочувствие. Причины и обстоятельства смерти устанавливают правоохранители.

    Накануне вечером в результате ДТП с участием маршрутного автобуса, которое произошло на проспекте Бажана в Киеве, пассажиры получили травмы. По данным очевидцев, водитель пытался оторваться от конкурента.

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