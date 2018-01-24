Смертельный взрыв в жилом доме под Киевом: разбор завалов

Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в Киевской области, сообщила в среду Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Накануне вечером в селе Новоселки Макаровского района в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома, по предварительным данным, произошел взрыв природного газа с последующим горением.

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"Вследствие взрыва погиб один человек и два человека госпитализированы — женщина с ожогами лица и шеи и мужчина с гипертоническим кризом", — сообщается на сайте ведомства.

По данным ГСЧС, в четырех квартирах разрушены стены и перекрытия между первым и вторым этажами, все жители временно отселены к родственникам и соседям. Утром в среду произошедший из-за взрыва пожар был ликвидирован.

Работы по разборке обломков крыши и перекрытия дома продолжаются. К ним привлечены 17 единиц техники и 61 человек, в том числе от Госслужбы по ЧС — 12 единиц техники и 56 человек личного состава.