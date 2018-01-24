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    Фотоленты

    Смертельный взрыв в жилом доме под Киевом: разбор завалов

    (обновлено: )34402
    Под Киевом в двухэтажном жилом доме взорвался газ
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    Под Киевом в двухэтажном жилом доме взорвался газ
    dsns.gov.ua
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    dsns.gov.ua
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    dsns.gov.ua
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    dsns.gov.ua
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    dsns.gov.ua
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    dsns.gov.ua
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    dsns.gov.ua
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    dsns.gov.ua

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    Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в Киевской области, сообщила в среду Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    На месте взрыв в Черновцах
    0372.com.ua
    От имени народа в Украине взрывают силовиков

    Накануне вечером в селе Новоселки Макаровского района в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома, по предварительным данным, произошел взрыв природного газа с последующим горением.

    Смотрите также: Полиция провела спецоперацию по доставке раненых копов из Бердянска в Днепр

    "Вследствие взрыва погиб один человек и два человека госпитализированы — женщина с ожогами лица и шеи и мужчина с гипертоническим кризом", — сообщается на сайте ведомства.

    По данным ГСЧС, в четырех квартирах разрушены стены и перекрытия между первым и вторым этажами, все жители временно отселены к родственникам и соседям. Утром в среду произошедший из-за взрыва пожар был ликвидирован.

    Работы по разборке обломков крыши и перекрытия дома продолжаются. К ним привлечены 17 единиц техники и 61 человек, в том числе от Госслужбы по ЧС — 12 единиц техники и 56 человек личного состава.

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