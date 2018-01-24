наверх
24.01.201815:40
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Из Львова: маршрутчики заставляют пенсионеров отдавать последнее за проезд

    (обновлено: )27450
    Перевозчики Львова хотят, чтобы пенсионеры платили за проезд. При этом в управлении транспорта Львовского горсовета утверждают: они не получали никаких обращений от перевозчиков об отмене льгот пенсионерам.
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    REUTERS Gleb Garanich

    РИА Новости Украина

    Пенсионерка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Плати или выметайся! Пенсионерам в маршрутках проезд заказан

    После 20 января пенсионеры во Львове и области будут платить за проезд. О таком решении автотранспортных предприятий региона сообщило львовское отделение Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков, пишет Львовская газета.

    "Ситуация заходит в тупик из-за не решения этой проблемы со стороны Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины. Пенсионерам льготы на транспортные услуги не предусмотрены Законами Украины", – говорится в сообщении перевозчиков.

    А 18 января в львовских маршрутках появились сообщения, что будет частично отменена льгота для проезда пенсионеров, и с 20 января они будут обязаны  оплачивать проезд.

    032.ua
    Сообщения во львовских маршрутках об отмене льгот для проезда пенсионеров

    В то же время, как сообщили в управлении транспорта Львовского городского совета, никаких официальных обращений или предупреждений от перевозчиков по этому поводу в управление не поступало.

    Общественный транспорт Тернополя
    Facebook Телеканал ІНТБ
    Тернополь на ушах из-за страйка водителей маршруток

    "На сегодняшний день никаких изменений об отмене льгот для проезда пенсионеров в городском транспорте общего пользования не принимали. Есть информация, что в отдельных салонах автобусов появились объявления о частичной отмене льготы для пенсионеров с января. Очевидно речь идет о том, чтобы пенсионеры платили 50% стоимости, как было принято в области (в объявлениях речь об оплате полной стоимости проезда, – Ред).

    Однако к нам никаких официальных обращений от перевозчиков не поступало с предупреждением, что будут какие-то изменения по оплате льготников. Наоборот, у нас в договоре с перевозчиками предусмотрено, что они предоставляют льготы всем категориям в соответствии с действующим законодательством. О льготе пенсионеров – это Постановление Кабинета Министров. Все остальные льготные категории, которых более 20-ти, предусмотрены Законами Украины. Поэтому перевозчики ссылаются на это. Поскольку это юридический вопрос, мы будем его изучать", – рассказал заместитель начальника управления транспорта Львовского горсовета Игорь Собенко.

    Читайте также: Водитель кто? В Днепре на маршрутчиков наденут "культурные жилетки"

    nahnews.org
    Пенсионеры и транспорт. Архивное фото
    По его словам, в последние годы перевозчики не получали в полном объеме возмещения за перевозку льготников. По подсчетам, перевозчики получали лишь 10-15%. Сначала эти средства поступали из государственного бюджета, а в последние два года их передали на финансирование городу. А это большой груз для городского бюджета.
    Самосуд над водителем маршрутки. Видео
    Канал на Youtube Sich Ukraine
    В Киеве избили водителя маршрутки, выгнавшего мать погибшего бойца АТО

    Городской голова Львова Андрей Садовый во время утренней аппаратного совещания 17 января также подчеркнул, что позиция города по оплате пенсионеров за проезд в общественном транспорте Львова остается неизменной.

    "Относительно объявлений об оплате 50% стоимости за проезд пенсионерами, то позиция городского совета – однозначная и неизменная. На наших предприятиях, которые подконтрольны городу, люди как ездили, так и будут ездить. 

    То, что областная администрация и их департамент установили, что в пределах области пенсионеры платят 50%, это, думаю, является основной причиной, побуждающей перевозчиков устраивать себе какие-то отдельные правила и считать, что департамент области каким-то образом координирует это все. 

    Поэтому этот вопрос надо проработать в юридической плоскости. И наша позиция является четкой и неизменной", – сообщил Андрей Садовый.

    Напомним, сегодня город владеет АПТ-1, которое является крупнейшим городским перевозчиком. Оно обслуживает маршруты № 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47а, 55, 56. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Паспорт гражданина Украины
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?