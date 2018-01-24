Из Львова: маршрутчики заставляют пенсионеров отдавать последнее за проезд

РИА Новости Украина

После 20 января пенсионеры во Львове и области будут платить за проезд. О таком решении автотранспортных предприятий региона сообщило львовское отделение Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков, пишет Львовская газета.

"Ситуация заходит в тупик из-за не решения этой проблемы со стороны Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины. Пенсионерам льготы на транспортные услуги не предусмотрены Законами Украины", – говорится в сообщении перевозчиков.

А 18 января в львовских маршрутках появились сообщения, что будет частично отменена льгота для проезда пенсионеров, и с 20 января они будут обязаны оплачивать проезд.

032.ua Сообщения во львовских маршрутках об отмене льгот для проезда пенсионеров

В то же время, как сообщили в управлении транспорта Львовского городского совета, никаких официальных обращений или предупреждений от перевозчиков по этому поводу в управление не поступало.

"На сегодняшний день никаких изменений об отмене льгот для проезда пенсионеров в городском транспорте общего пользования не принимали. Есть информация, что в отдельных салонах автобусов появились объявления о частичной отмене льготы для пенсионеров с января. Очевидно речь идет о том, чтобы пенсионеры платили 50% стоимости, как было принято в области (в объявлениях речь об оплате полной стоимости проезда, – Ред).

Однако к нам никаких официальных обращений от перевозчиков не поступало с предупреждением, что будут какие-то изменения по оплате льготников. Наоборот, у нас в договоре с перевозчиками предусмотрено, что они предоставляют льготы всем категориям в соответствии с действующим законодательством. О льготе пенсионеров – это Постановление Кабинета Министров. Все остальные льготные категории, которых более 20-ти, предусмотрены Законами Украины. Поэтому перевозчики ссылаются на это. Поскольку это юридический вопрос, мы будем его изучать", – рассказал заместитель начальника управления транспорта Львовского горсовета Игорь Собенко.

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nahnews.org Пенсионеры и транспорт. Архивное фото

По его словам, в последние годы перевозчики не получали в полном объеме возмещения за перевозку льготников. По подсчетам, перевозчики получали лишь 10-15%. Сначала эти средства поступали из государственного бюджета, а в последние два года их передали на финансирование городу. А это большой груз для городского бюджета.

Городской голова Львова Андрей Садовый во время утренней аппаратного совещания 17 января также подчеркнул, что позиция города по оплате пенсионеров за проезд в общественном транспорте Львова остается неизменной.

"Относительно объявлений об оплате 50% стоимости за проезд пенсионерами, то позиция городского совета – однозначная и неизменная. На наших предприятиях, которые подконтрольны городу, люди как ездили, так и будут ездить.

То, что областная администрация и их департамент установили, что в пределах области пенсионеры платят 50%, это, думаю, является основной причиной, побуждающей перевозчиков устраивать себе какие-то отдельные правила и считать, что департамент области каким-то образом координирует это все.

Поэтому этот вопрос надо проработать в юридической плоскости. И наша позиция является четкой и неизменной", – сообщил Андрей Садовый.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Общественный транспорт

Напомним, сегодня город владеет АПТ-1, которое является крупнейшим городским перевозчиком. Оно обслуживает маршруты № 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47а, 55, 56.