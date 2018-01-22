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    Общество

    В Тернополе с февраля частные маршрутки будут незаконны

    (обновлено: )16610
    Как отмечается, пассажирские перевозки, которые есть в Тернополе, не удовлетворяют ни жителей города, ни городской совет. Частным перевозчикам были предоставлены официальные письма о расторжении договоров с 1 февраля.
    Страйк маршрутчиков в Тернополе
    te.20minut.ua

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. В Тернополе не смогли договориться с водителями и перевозчиками о нормальном режиме работы. Следовательно, городской совет объявил о расторжении заключенных с ними ранее договорами с 1 февраля, пишет "Lenta.te.ua".

    Общественный транспорт Тернополя
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    Тернополь на ушах из-за страйка водителей маршруток

    Как отметил глава города, перевозчики в полном объеме не выполняют тех условий, которые были прописаны и обсуждены в начале работы.

    "Пассажирские перевозки, которые есть в Тернополе, не удовлетворяют ни жителей города, ни городской совет. Долгое время мы пытались найти взаимопонимание с тернопольскими перевозчиками и шли на компромисс. (..) Но поскольку мы видим, что с каждым днем качество перевозок падает, то решили, что наше сотрудничество на этом должно быть прекращено", — отметил Сергей Надал.

    Частным перевозчикам были предоставлены официальные письма о расторжении договоров с 1 февраля. После этой даты в городе будет работать только коммунальный транспорт и маршрутки перевозчиков, которые выполнят условия предусмотренные договором.

    Несколько дней назад в Тернополе водитель маршрутки ремонтировал транспорт экстремальным способом.

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