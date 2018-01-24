В Киеве маршрутчик, отрываясь от конкурента, попал в ДТП - соцсети

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием маршрутного автобуса, которое произошло вечером во вторник на проспекте Бажана в Киеве, пассажиры получили травмы.

"В погоне за пассажирами водитель маршрутного автобуса #459, пытаясь как можно больше оторваться от конкурирующего маршрутного автобуса #35, попал в ДТП. От удара у некоторых пассажиров незначительные ушибы головы", — сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Смотрите также: Смертельный взрыв в жилом доме под Киевом: разбор завалов

Кроме того, отмечается, что водитель маршрутки не спросил о самочувствии и "выгнал на мороз, мол, ждите пересадку".

В Киеве вечером 21 января прямо на бульваре Тараса Шевченко загорелся автомобиль Subaru. Прибывшим пожарным удалось оперативно погасить пылающую машину.