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    Киев

    В Киеве маршрутчик, отрываясь от конкурента, попал в ДТП - соцсети

    (обновлено: )26110
    В социальных сетях сообщается, что водитель маршрутного автобуса пытался как можно больше оторваться от конкурирующей маршрутки, в результате чего попал в аварию. Несколько пассажиров получили незначительные ушибы.
    ДТП с участием маршрутного автобуса в Киеве, 23 января 2018
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием маршрутного автобуса, которое произошло вечером во вторник на проспекте Бажана в Киеве, пассажиры получили травмы.

    "В погоне за пассажирами водитель маршрутного автобуса #459, пытаясь как можно больше оторваться от конкурирующего маршрутного автобуса #35, попал в ДТП. От удара у некоторых пассажиров незначительные ушибы головы", — сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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    Кроме того, отмечается, что водитель маршрутки не спросил о самочувствии и "выгнал на мороз, мол, ждите пересадку".

    В Киеве вечером 21 января прямо на бульваре Тараса Шевченко загорелся автомобиль Subaru. Прибывшим пожарным удалось оперативно погасить пылающую машину.

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