На Прикарпатье мужчина умер от переохлаждения

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области от переохлаждения скончался 67-летний мужчина. Пострадавшего на "скорой" доставили в районную больницу города Рогатин, но врачи не смогли его спасти.

"У пострадавшего – жителя Рогатина, диагностировали обморожение первой и второй степени верхних и нижних конечностей", – сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Впоследствии мужчина скончался в реанимации Рогатинской ЦРБ.

В конце января в Полтавской области трое бездомных замерзли насмерть.