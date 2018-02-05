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    На Прикарпатье мужчина умер от переохлаждения

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    У пострадавшего, жителя Рогатина, диагностировали обморожение первой и второй степени верхних и нижних конечностей. Впоследствии мужчина скончался в реанимации больницы.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области от переохлаждения скончался 67-летний мужчина. Пострадавшего на "скорой" доставили в районную больницу города Рогатин, но врачи не смогли его спасти.

    "У пострадавшего – жителя Рогатина, диагностировали обморожение первой и второй степени верхних и нижних конечностей", – сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

    Впоследствии мужчина скончался в реанимации Рогатинской ЦРБ.

    В конце января в Полтавской области трое бездомных замерзли насмерть.

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