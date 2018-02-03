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    Умер известный американский миллиардер

    (обновлено: )542
    Отметим, что Джон Хантсман считался одним из наиболее щедрых благотворителей в США, пожертвовав более 1,6 миллиарда долларов. Его сын является послом США в Москве.
    Джон Хантсман
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Миллиардер и благотворитель Джон Хантсман, отец посла США в Москве Джона Хантсмана-младшего, скончался в США в возрасте 80 лет, заявил сын скончавшегося Питер, председатель Центра по исследованию рака имени Хантсмана.

    "Самый лучший способ почтить нашего основателя и председателя — продолжать его страстные труды и концепцию, пока мы не добьемся нашей цели — истребления рака", — сказал Питер Хантсман, чье письменное заявление цитирует газета Desert News в Юте.

    Хантсман-старший основал Huntsman Corporation — крупного международного игрока в химической промышленности. Оборот Hunstman Corporation достигает 10 миллиардов долларов в год, количество служащих — более 10 тысяч.

    Хантсман-старший также работал в администрации президента США Ричарда Никсона, неудачно баллотировался в губернаторы штата Юта.

    Считался одним из наиболее щедрых благотворителей в США, пожертвовав более 1,6 миллиарда долларов. В частности, Хантсман жертвовал средства на исследование онкологических заболеваний, на образование, а также на восстановление Армении после разрушительного землетрясения 1988 года. По вероисповеданию он был мормоном, имел девять детей, среди которых нынешний посол США в Москве.

    Напомним, полиция Канады сделала официальное заявление о смерти миллиардера Шермана.

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