Умер известный американский миллиардер

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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Миллиардер и благотворитель Джон Хантсман, отец посла США в Москве Джона Хантсмана-младшего, скончался в США в возрасте 80 лет, заявил сын скончавшегося Питер, председатель Центра по исследованию рака имени Хантсмана.

"Самый лучший способ почтить нашего основателя и председателя — продолжать его страстные труды и концепцию, пока мы не добьемся нашей цели — истребления рака", — сказал Питер Хантсман, чье письменное заявление цитирует газета Desert News в Юте.

Хантсман-старший основал Huntsman Corporation — крупного международного игрока в химической промышленности. Оборот Hunstman Corporation достигает 10 миллиардов долларов в год, количество служащих — более 10 тысяч.

Хантсман-старший также работал в администрации президента США Ричарда Никсона, неудачно баллотировался в губернаторы штата Юта.

Считался одним из наиболее щедрых благотворителей в США, пожертвовав более 1,6 миллиарда долларов. В частности, Хантсман жертвовал средства на исследование онкологических заболеваний, на образование, а также на восстановление Армении после разрушительного землетрясения 1988 года. По вероисповеданию он был мормоном, имел девять детей, среди которых нынешний посол США в Москве.

Напомним, полиция Канады сделала официальное заявление о смерти миллиардера Шермана.